احالة أوراق متهم بقتل أمين شرطة فى الغربية إلي المفتي

أحالت محكمة جنايات طنطا، اليوم الأربعاء، أوراق شخص يدعي "محمد فايز عبد اللطيف" 26 سنة سائق توك توك، ضمن أفراد تشكيل عصابى لفضيلة المفتى وتأجيل الحكم على كل من سعيد سلوم، محمود سامى شحاته، علاء كريم يوسف لجلسة 6 مارس للحكم لقتلهم أمين شرطة فى تبادل لإطلاق النار بعد الاشتباه فيهم داخل سيارة ملاكى، خلال تمشيط الطريق بالسنطة، فى القضية رقم 4543/2015 والمقيدة برقم 13 كلى غرب طنطا.

ترجع الواقعة، لعام 2015 بتلقى الجهات المعنية اخطارصا يفيد أنه أثناء قيام قوة أمنية بتمشيط طريق زفتى السنطة حدث تبادل لإطلاق النار مع أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالاكراه، مما أسفر عن إصابة رقيب الشرطة "عامر عبد المنعم" من قوة مباحث زفتى بطلق نارى بالكتف الأيمن، و "فؤاد أ" 19 سنة، عاطل مصاب بطلق نارى بالساق.

كما تم ضبط "محمد ف" 26 سنة، سائق توك توك سبق اتهامة فى 8 قضايا وبحوزتة بندقية الية و2 خزينة و19 طلقة نارية من ذات العيار، و4 طلقات خرطوش، وبفحص البندقية وبمضاهاتها بالاظرف الفارغة المرفوعة من مسرح الجريمة، تبين مطابقتها للسلاح المستخدم فى قتل أمين الشرطة جلال سليمان من قوة مركز السنطة، بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتم إحالتهم لمحكمة جنايات طنطا، وتداولت القضية، وأصدرت اليوم قرارها المتقدم، وحددت جلسة 6مارس القادم للنطق بالحكم.