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"الوفاق الوطني الفلسطيني" يحذر من إقامة جسر جنوبى المسجد الأقصى المبارك

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 171
"الوفاق الوطني الفلسطيني" يحذر من إقامة جسر جنوبى المسجد الأقصى المبارك

 أفادت وسائل اعلامية تصريحات عن المتحدث الرسمى باسم حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية يوسف المحمود، يقول إن مخطط الاحتلال الإسرائيلى إقامة جسر جنوبى المسجد الأقصى المبارك، يندرج فى إطار مساعى الاحتلال تهويد مدينة القدس العربية المحتلة، ومحاولات تغيير معالمها العربية الإسلامية الطبيعية، وطمس هويتها الحقيقية.
و قال المتحدث الرسمي للوسائل، انه يحذر "من تصاعد اعتداءات الاحتلال ضد عاصمتنا المحتلة بشكل أوسع، خصوصا بعد المواقف الأمريكية الجائرة والمنحازة للاحتلال وفظائعه ضد عاصمتنا المحتلة".
وأكد أن سلطات الاحتلال فى خطواتها وما تقترفه بحق القدس والمقدسات إنما تدفع الأوضاع نحو مزيد من المخاطر والتوتر.
وأشار إلى أن هذه الخطوة الاحتلالية تترافق مع الحفريات الخطيرة والمستمرة تحت وحول المسجد الاقصى بشكل خاص وفى أنحاء العاصمة المحتلة بشكل عام، وتأتى فى ظل الاستفزازات والاقتحامات اليومية التى تنفذها مجموعات المستوطنين المتطرفين للمسجد الاقصى المبارك تحت حماية جيش وشرطة الاحتلال.
وجدد مطالبة الحكومات العربية والإسلامية والدول الصديقة والمنظمات والمؤسسات والهيئات العالمية بالتدخل لوقف اعتداءات الاحتلال الذى يقوم بها ضد عاصمتنا المحتلة وضد مقدساتنا

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