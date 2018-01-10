تأجيل محاكمة (3) ضباط بسوهاج بتهمة تعذيب مواطن إلي جلسة أبريل المقبل

أجلت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، محاكمة 3 ضباط شرطة وطبيب متهمين؛ بتعذيب متهم حتى الموت، بدائرة مركز طهطا إلى جلسة اليوم الرابع من دور شهر أبريل لسماع مرافعة الدفاع.

تعود أحداث القضية إلى عام 2016 بدائرة مركز طهطا عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين " المزمل-ن" رئيس مباحث مركز طهطا سابقا و"عمر.أ" معاون مباحث و"عمر.أ.ش" رئيس فرع بحث الشمال بسوهاج والدكتور "رأفت.و.ش" مفتش الصحة بمركز طهطا، بتعذيب المجنى عليه " محمد.ص.أ" بأن قام الثلاثة متهمين بتقييد يديه بقيد حديدى وانهالوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة لإجباره على الاعتراف بقتل شخص آخر يدعى" عبد الناصر.ع" ، فيما وجهت النيابة للمتهم الرابع تهمة التزوير فى محرر رسمى وهو التقرير الطبى الواقع على المجنى عليه، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.