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غضب بين مواطني سفاجا بسبب تفاقم أزمة الخبز

منذ 8 ساعة
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غضب بين مواطني سفاجا بسبب تفاقم أزمة الخبز


سيطرت حالة من الغضب الشديد على مواطني مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، بسبب تفاقم أزمة الخبز، ما أدي إلى قيام المواطنين للذهاب إلى المخابز عقب صلاة الفجر، والوقوف في الطابور للحصول على الخبز حيث تغلق المخابز في الثامنة ونصف صباحا.

وقال مصطفى محيي، أحد شباب مدينة سفاجا: نوجه استغاثة، للواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، من غلق مخابز وأفران الخبز البلدي، في الثامنة صباحا بمدينة سفاجا، نقاسى الويلات من أجل الحصول على رغيف العيش، مضيفا: ناشدنا وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر ولم يلتفت إلى شكوانا.

وقال حسن سيد بدوى: "الناس تضطر للذهاب إلى المخابز عقب صلاة الفجر للحصول على الخبز المدعم، مما يسبب معاناة شديدة بسبب الزحام في سفاجا"، مطالبا المحافظ بحل الأزمة والرقابة على المخابز بالتموين وتمديد وقت العمل.

 

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