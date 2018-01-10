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الفيوم.. ضبط لحوم فاسدة بمطعم شهير

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 314
الفيوم.. ضبط لحوم فاسدة بمطعم شهير


ضبطت الجهات المعنية بالفيوم "أحمد -ع – م" مدير مسئول بمطعم "ب . ه .ى" بناحية المسلة لحيازته 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بالمخالفة للقانون 281 لسنة 94، وتحرر عن ذلك محضر 42 أمن دولة طوارئ لسنة 2018 للعرض على النيابة العامة للتحقيق والاطلاع.

 

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