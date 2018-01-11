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قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 12 فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 106
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 12 فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الخميس 11 يناير ، بشن قوات الاحتلال الصهيوني ، حملات مداهمة واعتقال طالت عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، ما أسفر عن اعتقال12 فلسطينيًا . 

وأفادت مصادرة فلسطينية ، أن قوات الاحتلال قامت بشن حملة مداهمات فجر اليوم لمنازل مدينة نابلس ،  واعتقلت الصحفي والباحث في الشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس، وشابين آخرين من بلدة عصيرة القبلية جنوب المحافظة. 

أما في جنين، فقد اقتحمت قوات الاحتلال المخيم، واعتقلت ثلاثة شبان، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وقامت قوات الاحتلال باعتقال  الشاب محمد التميمي، نجل الناشطة منال التميمي في بلدة النبي صالح برام الله، واعتقلت أخوين بعد اقتحام منزلهما وتفتيشه بقرية دير نظام شمال غربي رام الله.

وفي العاصمة القدس اعتقلت قوات الاحتلال مدير نادي الأسير بالمدينة ناصر قوس، بعد مداهمة منزله، في البلدة القديمة، واعتقلت شابين آخرين عقب مواجهات اندلعت بقرية العيساوية، بينما في الخليل  اقتحمت منطقة واد السمن جنوب المدينة، وداهمت العديد من منازل المواطنينً.

 ويُصعد الكيان الصهيوني من حملات الاعتقال والمداهمات لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ، بعد تنفيذ عملية بطولية يوم الثلاثاء الماضي ، أدت إلى مقتل مستوطن يهودي .

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