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وزير صهيوني يُطالب بشن غارات جوية قاتلة على قطاع غزة

منذ حوالى ساعة
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وزير صهيوني يُطالب بشن غارات جوية قاتلة على قطاع غزة

 طالب أحد الوزراء في الكيان الصهيوني ،  بشن غارات جوية توقع قتلى وجرحي بين الفلسطينيين في غزة ، كرد على إطلاق الصواريخ من القطاع . 

وخلال حديث وزير الزراعة  الصهيوني "أوري أريئيل" مع الإذاعة العبرية ترجمته وكالة "صفا"، قال إنه "منذ أشهر وأنا لم أسمع بسقوط قتلى أو جرحى بغارات الجيش، فما هو هذا السلاح الخاص الذي نطلق به النار على غزة، وأنت ترى الدخان ينبعث بعد الغارات دون إصابة أحد، فقد حان الوقت لإيقاع القتلى والجرحى هناك".
 
وبخصوص تهديدات حركة حماس بتنفيذ المزيد من العمليات قال إنه "لا يتوجب البقاء في مربع الدفاع عن النفس ولكن يجب الانتقال إلى الهجوم وتنفيذ ضربات استباقية".
 

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