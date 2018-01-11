Responsive image

15º

11
يناير

الخميس

26º

11
يناير

الخميس

 خبر عاجل
  • «أوغلو»: «أردوغان» يرغب في مقابلة «ميركل» وجهًا لوجه
     منذ 2 ساعة
  • إغلاق طريق إسكندرية الصحراوى بسبب الشبورة المائية
     منذ 2 ساعة
  • "البنك المركزي" يقترض 14.5 مليار جنيه عبر طرح أذون خزانة
     منذ 2 ساعة
  • زلزال بقوة 1ر5 ريختر يضرب جنوب شرق إيران
     منذ 2 ساعة
  • المرصد السوري: مقتل 35 عنصرا من القوات السورية في معارك أبو الضهور بإدلب
     منذ 2 ساعة
  • إصابة 18 شخصا فى انقلاب أتوبيس عمال بطريق السويس العين السخنة
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:47 صباحاً


الظهر

12:02 مساءاً


العصر

2:53 مساءاً


المغرب

5:17 مساءاً


العشاء

6:47 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الاحتلال يصادق على بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

منذ 23 دقيقة
عدد القراءات: 63
الاحتلال يصادق على بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

 

كشفت جريدة "هآرتس" العبرية ، عن تصديق سلطات الاحتلال الصهيوني ، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الصحيفة ، أن لجنة ثانوية للاستيطان صادقت على مخطط لبناء أكثر من 200 وحدة سكنية بمستوطنة "أورانيت"، وعلى خطة لبناء أكثر من 50 وحدة سكنية في "بتسئيل" بالأغوار، وخطط أخرى في مستوطنتي "أرئيل" و"ألفي منشي".

وأضافت الصحيفة أن "الإدارة المدنية" كانت قد صادقت نهائيًّا في العام الماضي على إقامة 3 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات، لكن بدأ العمل الفعلي ببناء عشرات الوحدات السكنية، وتأخرت باقي المناقصات.

وصادقت اللجنة على مواصلة الدفع بخطط لبناء مئات الوحدات السكنية الأخرى، بعضها في "كفار أدوميم" و"غفعات زئيف".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers