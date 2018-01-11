الاحتلال يصادق على بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

كشفت جريدة "هآرتس" العبرية ، عن تصديق سلطات الاحتلال الصهيوني ، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الصحيفة ، أن لجنة ثانوية للاستيطان صادقت على مخطط لبناء أكثر من 200 وحدة سكنية بمستوطنة "أورانيت"، وعلى خطة لبناء أكثر من 50 وحدة سكنية في "بتسئيل" بالأغوار، وخطط أخرى في مستوطنتي "أرئيل" و"ألفي منشي".

وأضافت الصحيفة أن "الإدارة المدنية" كانت قد صادقت نهائيًّا في العام الماضي على إقامة 3 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات، لكن بدأ العمل الفعلي ببناء عشرات الوحدات السكنية، وتأخرت باقي المناقصات.

وصادقت اللجنة على مواصلة الدفع بخطط لبناء مئات الوحدات السكنية الأخرى، بعضها في "كفار أدوميم" و"غفعات زئيف".