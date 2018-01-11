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القليوبية.. انتشار غاز سام بمنطقة "أبو زعبل"

منذ 3 ساعة
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القليوبية.. انتشار غاز سام بمنطقة "أبو زعبل"

أكد مصدر مسئول بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، انتشار غاز سام بمنطقة أبو زعبل، مشيرًا الي ان هناك عطل مفاجئ بمصنع الكيماويات والأسمدة أسفر عنه حدوث تسرب لغاز ثاني أكسيد الكربون لمدة 10 دقائق فقط.

وأوضح أنه خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الشارع المصري" عبر فضائية "الصحة والجمال":" انه تم التكليف بتشكيل لجنة لبحث أسباب انتشار الغاز السام وتم السيطرة عليه بالفعل".

واضاف مخاطبا أهالي ابو زعبل :" تم السيطرة على هذا التسريب، وليس هناك أي خطورة منه، مؤكدا أن محافظ القليوبية كان يتابع الموقف لحظة بلحظة.

 

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