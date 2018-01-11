بني سويف.. انتحار طالبة أثناء أداء الامتحان بكلية الصيدلة

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد



أقدمت طالبة بكلية الصيدلة فى جامعة بني سويف، اليوم الخميس، على الانتحار، وذلك عقب إلقاء نفسها من الطابق الرابع بالكلية أثناء تأديتها امتحانات الترم الأول بالجامعة.

تلقى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف مذكرة من العميد حامد أحمد مدير إدارة الأمن الإداري بالجامعة أنه أثناء دخول "شيماء. ش. م" (طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة) لجنة الامتحان لمادة "الميكروبيولوجي" وقبل توزيع ورقة الأسئلة مباشرة، فوجئ الحاضرون أن الطالبة قفزت من نافذة قاعة الامتحانات بالطابق الرابع بالكلية.

وأفادت المذكرة بنقل الطالبة إلى المستشفى الجامعي لإسعافها حيث تم حجزها بعناية الحالات الحرجة وفحصها من فريق طبي متكامل من أقسام المستشفى إلا أنها فارقت الحياة بعدها.

وأشارت المذكرة إلى أن أسرة الطالبة أعتادت الوجود معها أثناء الامتحانات بصورة مستمرة موضحة أن والدتها كانت موجودة أثناء الواقعة ولم تغادر الكلية.

فيما حررت إدارة الكلية محضرًا إداريًا فضلاً عن تحرير محضر بنقطة الشرطة بالمستشفى الجامعي.

من جانبه نعى رئيس الجامعة الطالبة داعيًا المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.