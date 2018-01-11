إصابة 5 مواطنين إثر اشتباكات بمحافظة البحيرة

في ظل انشغال وزارة الداخلية بملاحقة المعارضين السياسين والزج بهم في السجون ،يضرب الشارع المصري حالة من الانفلات الأمني ، حيث أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، في مشاجرة بين عائلتين بقرية عمرو بن العاص التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، لخلافات علي قطعة أرض زراعية.

وتبين حدوث مشاجره بناحية قرية عمرو بن العاص دائرة المركز وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجره بين كل من طرف أول ، فرج.م.ع 25 سنة فلاح مصاب بكسر باليد اليمنى، السعيد.ف.ع 46 سنة فلاح مصاب بجرح بالرأس.

وطرف ثاني: محمود.ع.ا 26 سنة فلاح مصاب بجرح بالجبهه وكسر باليد اليمنى، فتح.م.ع 50 سنة فلاح مصاب بجرح بالجبهه وكدمات وجميعهم مقيمين بذات الناحيه، وذلك بسبب خلافات بينهم علي قطعة أرض زراعية بذات الناحية قام علي أثرها الطرفان بالتعدي علي بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها وقيام الثاني من الطرف الأول بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته محدثًا إصابة أحمد.ح.ع مشرف زراعي ومقيم شارع المدارس بدائرة المركز بطلق ناري بالجانب الأيسر من البطن وتصادف تواجده بمكان الواقعة.