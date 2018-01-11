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الأزهر يؤكد رفضه لمخطط الصهاينة ببناء جسر بـ"الأقصي"

منذ 11 ساعة
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الأزهر يؤكد رفضه لمخطط الصهاينة ببناء جسر بـ"الأقصي"

استنكر الأزهر الشريف، الاقتحامات المتتالية لقطعان المستوطنين المتكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك والتي وقع آخرها أمس الأربعاء، تحت حراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني.

كما يؤكد الأزهر الشَّريف ،فى بيان له ،اليوم الخميس على رفضه القاطع لمخطط الاحتلال الصهيوني لإقامة جسر جنوبي المسجد الأقصى المبارك وهو ما يندرج في إطار خطط الاحتلال لتهويد مدينة القدس العربية المحتلة، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية.

ويطالب الأزهر الشريف المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الصهيونية بحق القدس ومقدساتها، لافتا إلى أن القرارات الأمريكية الجائرة والباطلة بحق المدينة المقدسة، شجعت الكيان الصهيوني على المضي قدما في مخططاته الاستيطانية، متجاهلا كافة القوانين والمواثيق الدولية والأخلاقية.

 

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