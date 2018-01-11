إصابة عاملين في مشاجرة حادة بسبب الميراث بالباجور

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة بين كل من طرف أول " خ ع ا " 35 سنة، عامل مصاب بجرح متهتك بالوجه وكسر بعظمة في الوجه، وشقيقه" ج " 39 سنة، موظف، وابن شقيقتهما " ه ك م " 26 سنة، عامل، مصاب ببتر في إصبع اليد اليسرى، وطرف ثاني أبناء عمومتهم" ف ج ا " وشقيقه " م ع ا "، غير مصابين، وتم نقل المصاب الأول إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وتحويل الثالث إلى مستشفى عين شمس التخصصي بالقاهرة.

بالانتقال والفحص وسؤال المصاب الأول، اتهم الطرف الثاني بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته لخلافات حول الميراث، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.