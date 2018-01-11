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موت فلاح سقط عليه عمود إنارة بإحدى قرى الدقهلية

منذ 2 ساعة
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موت فلاح سقط عليه عمود إنارة بإحدى قرى الدقهلية

توفي فلاح بقرية بهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية؛ جراء سقوط عمود إنارة عليه أثناء قيام الشركة بتركيبه بالقرية.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء أحمد خيري مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى نبروة العام، بوصول "رضوان ع ال" 52 سنة فلاح، جثة هامدة، نتيجة سقوط جسم صلب عليه.

انتقل مأمور المركز وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال شقيق المتوفى أكد بأنه حال سير شقيقه بالقرية، سقط عليه عامود إنارة، أثناء قيام عمال شركة الكهرباء بتركيبه بأحد شوارع القرية، فسقط على رأسه وتوفي في الحال، وجار تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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