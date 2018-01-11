نقص حاد بالوقود فى قطاع غزة

قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الخميس، أنها تعانى من نقص حاد فى الوقود، موضحة أن هذه الأزمة الخانقة انعكست على مجمل مرافقها وخدماتها الصحية بما فى ذلك خدمات الإسعاف والنقل الصحى.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة فى تصريح صحفى، صباح الخميس، إن هذه الأزمة أثرت بشكل مباشر على نقل المرضى لاسيما الأطفال المصابين بالفشل الكلوى خلال اليومين الماضيين.

وأشار إلى أن الوزارة استطاعت وبجهود كبيرة توفير جزء من الوقود لسيارات الإسعاف مما مكنها صباح هذا اليوم من استئناف نقل الاطفال المرضى، وذلك حرصاً منا للتخفيف من معاناتهم فى الوصول إلى مستشفى الرنتيسى التخصصى لإجراء جلسات غسيل الكلى.