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العدو الصهيوني يصادق على بناء (250) وحدة استيطانية بالضفة

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 180
العدو الصهيوني يصادق على بناء (250) وحدة استيطانية بالضفة

أعلنت سلطات العدو الصهيوني مصادقتها بناء 250 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، إلى جانب مخططات طرحها وزير جيش الاحتلال افيجدور ليبرمان وتوقع المصادقة عليها خلال أيام وهى بناء 3700 وحدة استيطانية جديدة فى مستوطنات الضفة.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية أن لجنة فى "مجلس التخطيط الأعلى" صادقت على مخطط بناء 200 وحدة استيطانية فى مستوطنة "اورانيت" و50 وحدة استيطانية فى مستوطنة "بتسائيل" فى الأغوار الشمالية، إلى جانب خطط أخرى فى مستوطنتى "ارئيل" كبرى مستوطنات الضفة ومستوطنة "الفى منشى".

وكان وزير جيش الاحتلال قد قال الأسبوع الماضى إنه ستتم المصادقة على بناء 1200 وحدة استيطانية، إضافة إلى الضغط بخصوص مخططات بناء 2500 وحدة أخرى،وأعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت اليوم منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان.

وقالت "السلام الآن" إن الوحدات السكنية البالغ عددها 1122 وتمت الموافقة عليها الأربعاء أصبحت فى مراحل مختلفة من الإجراءات، وحصلت 325 وحدة على موافقة نهائية وهذا يعنى أن أشغال البناء ستبدأ عاجلا أو آجلا، بينما أعطيت 770 وحدة أخرى الموافقة الأولية.

 

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