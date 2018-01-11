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غزة .. "تجمع المؤسسات الخيرية" ينظم وقفة رفضا لقرار واشنطن بشأن القدس

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 187
غزة .. "تجمع المؤسسات الخيرية" ينظم وقفة رفضا لقرار واشنطن بشأن القدس

نظم عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية؛ رفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة للصهاينة.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعا لها "تجمع المؤسسات الخيرية"، في حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول، وسط مدينة غزة لافتات، ترفض قرار واشطن بشأن القدس.

وقال رامز الغرباوي، في كلمة له باسم تجمع المؤسسات، على هامش الوقفة:" القرار الأمريكي بشأن القدس مرفوض و باطل".

وأضاف:" لا يمكن التنازل عن مدينة القدس، أو أن توضع على طاولة المفاوضات مع إسرائيل".

وتابع :"لن تمر أي صفقة إسرائيلية أمريكية تتخطى حقوق الفلسطينيين".

وأوضح الغرباوي، إلى أن الشعب الفلسطيني "ينتفض للدفاع عن مدينة القدس، ليقول إنها عربية وعاصمة أبدية لفلسطين" .

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