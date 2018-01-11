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قطع مياه الشرب عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 32 ساعة

منذ 6 دقيقة
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قطع مياه الشرب عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 32 ساعة

 

 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القاهرة ، انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى " زهراء مدينة نصر بكافة مراحلها – مشروع207عمارة «4000» – معهد الحرب الإلكترونية – إسكان زاهر– جبل الكعبة – إسكان مدينة نصر الجديدة – الهجانة بالمرحلة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة"  لمدة 32 ساعة، اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم السبت وحتى الساعة الرابعة عصر اليوم التالى.

وأرجعت الشركة قرارها إلى  القيام بأعمال لحام لخط المياه قطر 1000مم بمحور الشهيد بمدينة الوفاء والأمل لتحسين الخدمة بمناطق الهجانة وزهراء مدينة نصر.

 وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

 

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