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موظف بالمترو يشنق نفسه بسبب ظلم الإدارة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 77
موظف بالمترو يشنق نفسه بسبب ظلم الإدارة


أقدم موظف بالهيئة القومية لمترو الأنفاق ، على الانتحار بشنق نفسه داخل منزله بمنطقة بولاق الدكرور، بسبب كثرة الجزاءات ضده في العمل .

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة موظف مشنوقا داخل منزله، بالانتقال والفحص  تبين أن المتوفى يعمل بالهيئة القومية لمترو الأنفاق، وأن كثرة مشاكل العمل، وتوقيع عدة جزاءات عليه، جعلته يعانى من حالة نفسية سيئة، انتقل على إثرها إلى إحدى المصحات النفسية لتلقى العلاج اللازم.

وأضافت التحريات، أنه يوم الواقعة، وحال دخول زوجته عليه غرفة نومه، وجدته فارق الحياة بعدما شنق نفسه فى سقف الغرفة.

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