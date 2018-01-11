مصرع أمين شرطة فى حادث تصادم بالبحيرة

توفي أمين شرطة متأثرًا بجراحه، إثر حادث تصادم بطريق "قناطر بولين-التوفيقية" كوم حمادة بمحافظة البحيرة ، بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.

تلقت الجهات المعنية اخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حماده يفيد وقوع حادث تصادم بطريق قناطر بولين -التوفيقية.

وبالفحص تبين وقع حادث تصادم بين سيارة نقل رقم "ب اج 6392" وسيارة ملاكى رقم "301728" منوفية، ونتج عن الحادث مصرع "احمد السعيد محمد الشافعى" أمين شرطة بالمعاش مقيم الروضة بركة السبع منوفية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام بكوم حمادة، وتم القبض على سائق السيارة النقل ويدعى "بهجت محمد طه مصطفى" مقيم زواية غزال ، وتحرر المحضر رقم 1318 جنح بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات فى الواقعة.