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الدقهلية.. تفحم (5) مركبات إثر حريق ضخم بجراج

منذ 9 ساعة
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الدقهلية.. تفحم (5) مركبات إثر حريق ضخم بجراج


تفحمت 5 مركبات، بدكرنس فى محافظة الدقهلية اليوم الخميس، إثر نشوب حريق هائل واحتراق عدد من التكاتك بداخله، والحماية المدنية تتمكن من السيطرة عليه.
 
تلقت الجهات المعنية اخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل بمنطقة "منشأة السيد محمود" ببندر دكرنس، فانتقل الرائد أحمد السادات رئيس مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.
 
وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل يستخدم كجراج لمركبات التوك توك كائن بالطابق الأرضى بمنزل مكون من ثلاث طوابق ملك جبر السعيد محمد عبدالخالق 67 سنة عامل، مقيم بذات المنزل، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات، ونجم عن ذلك احتراق 5 مركبات توك توك.
 
وبسؤال مالك المنزل ومالكى التكاتك، عللوا سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالتوصيلات الداخلية بالجراج، ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى ذلك، وتم التحفظ على مكان الحريق، وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 383/2018 إدارى المركز، وجارى العرض على النيابة.
 

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