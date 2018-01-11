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سقوط سيارة تحمل طلاب أزهريين فى ترعة بالقوصية

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 305
سقوط سيارة تحمل طلاب أزهريين فى ترعة بالقوصية

سقطت سيارة تحمل طلاب بمدارس الأزهر، بقرية القصير التابعة لمركز القوصية فى محافظة أسيوط، اليوم الخميس، فى ترعة.

بدأت الواقعة فى الصباح، عند توجه الطلاب إلى مرسى قرية القصير التابعة لمركز القوصية، لاستقلال السيارة التى تنقلهم إلى مدارسهم، بالناحية الأخرى من ترعة الإبراهيمية، وبعد اكتمال السيارة التى أقلت الطلاب، وأثناء محاولتها الوصول إلى العبارة، وقبل أن تصل انجرفت بالطلاب، وتمكن الأهالى الواقفين على المرسى وأهالى القرية من إنقاذ 4 منهم، إلا أن ثلاثة أخرين لقوا مصرعهم نتيجة انجراف السيارة بهم فى المياه .

وبالانتقال إلى مكان الحادث  تبين انقلاب السيارة رقم (1472) ن . ق . ج، وتمكن الأهالى من إنقاذ 4 أشخاص ممكن كانوا يستقلون السيارة وهم "عمر سمير عمر طالب"، و"عبد الرحمن عاطف طالب "، و "سيد كمال عبد العال طالب"، و"مصطفى فايز على سائق السيارة " كما تم انتشال جثة الطالبين " عبده محمد أمين " 17 سنة طالب ، وعبد الحكيم عبد النعيم عبد العليم 16 سنة " طالب، وجار البحث عن "على شعبان على" طالب، وتم نقل المصابين لمستشفى القوصية لمركزى.

وتمكنت قوات الإنقاذ والدفاع المدنى، من انتشال السيارة ورفعها خارج الترعة الإبراهيمية وجار تكثيف البحث عن الطالب المفقود من قبل اقوات لإنقاذ النهرى، والأهالى بذات المنطقة التى شهدت انزلاق السيارة .

 

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