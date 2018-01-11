شهيد و3 إصابات برصاص الاحتلال شرق البريج وسط قطاع غزة

استشهد مساء اليوم الخميس فتى فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرين برصاص قوات الاحتلال، التي فتحت نيران أسلحتها على تجمع للفلسطينيين قرب السياج الفاصل شرق البريج وسط قطاع غزة .

وفي السياق ذاته قالت مصادر طبية أن الفتى أمير عبد الحميد أبو مساعد " 16 عاما" ارتقى إثر إصابته برصاص الاحتلال في الصدر، فيما أصيب ثلاثة آخرين، أحدهم بحالة خطيرة برصاصة في البطن، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

وأوضحت مصادر إعلامية محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من الشبان كانت تتظاهر قرب السياج الفاصل شرق البريج؛ رفضا لقرار ترامب حول القدس، والحصار المفروض على قطاع غزة.

وتشهد المناطق الشرقية لقطاع غزة مواجهات شبه يومية مع الاحتلال، التي تلجأ إلى إطلاق النار وقنابل الغاز بكثافة على المتظاهرين الرافضين لقرار إعلان القدس عاصمة للكيان الصهاينة.