حكومة الوفاق الوطني: قطع المساعدات عن الأونروا سيزيد من تدهور الأوضاع

قال رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله اليوم الخميس إن إعلان الإدارة الأمريكية عن القدس عاصمة للاحتلال وتلويحها بقطع المساعدات عن "الأونروا" سيزيد من تدهور الأوضاع الأمنية في فلسطين والمنطقة برمتها.

وأضاف "الحمد لله"، خلال استقباله وزير الخارجية الهولندي هالبي زيلسترا، أن على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فاعلة للاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وإنقاذ حل الدولتين في ظل الخطوات الإسرائيلية الممنهجة في الاستيطان.

وبين أن الاحتلال يهدف من خلال الاستيطان واجراءاته إلى تقويض أسس عملية السلام.