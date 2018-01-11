أزمة الخبز تتصاعد.. والطوابير تعود إلي مدن وقري محافظة المنيا



عادت أزمة الخبز من جديد فى مدن وقري محافظة المنيا، حيث عادت الطوابير الطويلة، أمام المخابز ووقوف المواطنين لساعات طويلة للحصول علي الخبز.

وعرض برنامج "وماذا بعد"، على فضائية "LTC"، فيديو يظهر اصطفاف المواطنين أمام أحد المخابز بالمنيا لساعات طويلة من أجل حصولهم على حصتهم من الخبز، واشتكي المواطنون من خفض الحصة الي النصف، مادفعهم الي القيام مبكرا والوقوف أمام المخبز للحصول علي الخبز.

وفي سياق متصل، يشتكي أبناء المنيا من لجوء أصحاب المخابز خلال الايام الماضية الي تقليل حجم رغيف الخبز بشكل كبير ، مشيرين الي غياب الرقابة من جانب مسئولي التموين بالمحافظة.