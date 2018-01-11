اشتباكات بين الشرطة والأهالي بالغربية

اشتبك عدد من الأهالي مع قوات تابعة لمديرية أمن الغربية، أثناء تنفيذ قرار إزالة اعتداء على أرض تابعة لوزارة الأوقاف فى عزبة المنشاوي،.

وأوضح المسئول الأمنى أنه تمت السيطرة على الاشتباكات المحدودة فى عزبة المنشاوى التابعة لمركز السنطة وتم عمل كردون أمنى فى محيط الواقعة لحين الانتهاء من الإزالة مشيرا إلى أن القوات ستظل متواجدة بالمكان لحين الانتهاء من تنفيذ القرار وتسليمها للمختصين.

الجدير بالذكر أن مجلس ومركز ومدينة السنطة أصدر قرارا باستعادة أرض ملك الدولة تم الاستيلاء عليها من قبل عدد من المواطنين فى عزبة المنشاوي، وعلى الفور تم تحرك قوة أمنية لتنفيذ القرار.

وأكد أحد شهود العيان أنه أثناء قيام ضباط الشرطة بتنفيذ القرار قام المتعدين على الأرض بالهجوم عليهم رافضين تنفيذ القرار، مما تسبب فى حدوث اشتباكات بين الطرفين وتم السيطرة عليهم وجار تنفيذ القرار.