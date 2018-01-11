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مديرية التعليم بالغربية تعلن استعدادها لامتحانات الشهادة الإعدادية

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 187
مديرية التعليم بالغربية تعلن استعدادها لامتحانات الشهادة الإعدادية


أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، الخميس، انتهائها من تجهيز لجان الامتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية استعدادا لاستقبال الطلاب يوم السبت المقبل.

وأكد الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أنه تم تجهيز عدد 375 لجنة على مستوى المحافظة لاستقبال ما يقرب 70 ألف طالب منازل ومنتظمين من طلاب المرحلة الإعدادية، علاوة على تجهيز غرف عمليات بكل إدارة تعليمية متصلة بغرفة العمليات المركزية داخل مديرية التربية والتعليم.

وأشار "عايد" انه عقد اجتماع أمس الأربعاء مع مديرى الإدارات ورؤساء اللجان، لوضع خطة متابعة الامتحانات، ولطرح المشاكل التى تواجههم لسرعة حلها قبل بداء امتحانات الشهادة الإعدادية، موضحا أنه شدد على رؤساء لجان بضرورة متابعة كافة اللجان على مدار الوقت للتأكد من عدم وجود أى مشاكل تواجه الطلاب أو المراقبين.

 

 

 

 

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