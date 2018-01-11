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استشهاد فلسطيني برصاص العدو الصهيوني فى الضفة الغربية

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 173
استشهاد فلسطيني برصاص العدو الصهيوني فى الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه استشهد فتي ثان مساء اليوم الخميس، برصاص العدو الصهيوني، جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، بعد أقل من ساعة على استشهاد آخر في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الشاب استشهد برصاص الجيش الاسرائيلي، في قرية "عراق بورين" جنوب نابلس.

وقال نصر قينو، أن الشهيد هو ابن عمه الفتى علي عمر قينو (16 عاما)، واستشهد خلال مواجهات على مدخل البلدة.

وأشار إلى أن الشهيد نقل بسيارة خاصة لمستشفى نابلس التخصصي (خاص)، وهناك فارق الحياة، فيما أوضح أنه سيتم تشييع جثمانه غدا الجمعة.

وفي وقت سابق مساء اليوم، استشهد فتى فلسطيني، وأصيب آخران، برصاص الاحتلال أثناء مظاهرة على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، رفضا للقرار الأمريكي اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بالقطاع، أشرف القدرة، في تصريح صحفي، إن "الفلسطيني أمير عبد الحميد أبو مساعد (16 عام) استشهد بعد تعرضه لإصابة بالصدر برصاص الجيش الإسرائيلي، وأصيب ثلاثة آخرون، على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع".

 

 

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