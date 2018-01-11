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القبض على مسئولة بمحليات المنيا بتهمة الرشوة

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 161
القبض على مسئولة بمحليات المنيا بتهمة الرشوة

ألقت الأجهزة المعنية القبض على مسئولة التنظيم بحي شمال بمجلس مدينة المنيا اليوم الخميس، بسبب تورطها في وقائع فساد، بعد ثبوت تلقيها عدة مكالمات هاتفية، من عدد من المقاولين، مسجلة على أقراص مدمجة "سيديهات" يبلغ عددها 28 في مقابل تجاوزها عن إزالة أدوار تم بناؤها بدون تصاريح ومخالفة للقانون.

كانت الرقابة الإدارية في المنيا، قد توافرت لديها معلومات تفيد بوجود شبهة تواطؤ بين "ع-ش"، مسئولة التنظيم بحي شمال بمدينة المنيا، ويقوم بدور الوساطة "ع-م"، المقاول، بينها وبين عدد آخر من المقاولين، لتغاضي الأولى عن تحرير محاضر لهؤلاء المقاولين، وتسهيل البناء بالمخالفة للقانون "على الأسطح" عدد من العمارات وتم إلقاء القبض على مسئولة التنظيم وإحالتها للنيابة العامة والتي تواصل تحقيقاتها مع كافة أطراف الواقعة تحت إشراف المستشار أحمد الفولى المحامى العام لنيابات جنوب.

 

 

 

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