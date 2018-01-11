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تأجيل محاكمة متظاهري المنيا لجلسة مارس

منذ 6 ساعة
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تأجيل محاكمة متظاهري المنيا لجلسة مارس


قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 16 شخصًا فى أحداث تظاهرات الذكري الرابعة لثورة يناير إلى جلسة اليوم الثالث من دور مارس المقبل لاستكمال المرافعة.

وقال مصدر قانوني، إن المحكمة استمعت إلى مرافعة الدفاع عن 16 متهما بينهم 2 محبوسين على ذمة القضية والباقون مخلى سبيلهم ومفرج عنهم بينهم "حدث" متهمون في أحداث تظاهر وقعت إبان إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير بمركز المنيا.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة في عام 2015 وشملت عدة اتهامات من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب والدعوة للتظاهر ضد الجيش والشرطة.

 

 

 

 

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