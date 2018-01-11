انهيار منزل ببنها دون إصابات بشرية



انهار منزل مكون من 4 طوابق بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، كان صادرًا بحقه قرار إزالة.

كانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغا من الأهالي بانهيار عقار مكون من 4 طوابق في بنها، وتم إخطار اللواء إيهاب خيرت، مدير الأمن، فانتقل اللواء محمد الألفي، مدير المباحث، ولجنة من مجلس مدينة بنها تضم كلا من حامد طلبة، وأمان عصر نائبا رئيس مدينة بنها، والمهندس عبدالباقى فكري مدير الإدارة الهندسية.



وتبين أن المنزل يقع في شارع الشهيد صدقي إسماعيل ملك بسيمة حسين عطا مكون من 4 طوابق ويسكنه 5 أسر، وأن المنزل قديم وصادر له قرار إخلاء من الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وأن العقار قديم ومتهالك الجدران في الدور الأرضي وسقوط سقف الدور الثالث العلوي، وعقب خروج الأهالي، ظهر الخميس، انهار المنزل دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وتقوم حاليا لجنة من الوحدة المحلية ببنها بفحص المنازل المجاورة له.