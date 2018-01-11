حريق ببنك التنمية الزراعي بالمنيا



شب حريق محدود بالبنك الزراعي بمحافظة المنيا، وفي السياق ذاته، قررت النيابة العامة بسمالوط، تشكيل لجنة ثلاثية تضم إدارة الشئون القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعي،"الفرع الرئيسي"، للانتقال إلى موقع حريق بأحد فروع البنك بقرية "طحا الأعمدة"؛ لفحص الملفات داخل المخازن، وإعداد تقرير شامل بنتيجة الفحص.

كانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغًا من الحراسة المُعينة على البنك الزراعي المصري في قرية "طحا الأعمدة"، باندلاع حريق في الغرفة المُخصصة لحفظ ملفات عملاء البنك، ونتج عنه احتراق بعض الملفات الورقية للعملاء، و2 شاشة كمبيوتر.

وبسؤال كل من، "حسن م" 49 عامًا، الحارس الخصوصي للبنك، و"محمد ص" 36 عامًا، القائم بأعمال مدير البنك، رجحا أن يكون الحريق حدوث ماس كهربائي، ولم يتهما أحدا بالتسبب فيه.