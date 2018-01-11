إصابة (6) أشخاص فى حوادث منفصلة بالبحر الأحمر

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قالت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، أن 6 أشخاص أصيبوا، بإصابات متفرقة في حادثين متفرقين بطريق البحر الأحمر، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج.

تلقى الدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا يفيد انقلاب سيارة ملاكي طريق غارب الغردقة، أمام محطة مياه "أبو عشاب".

وعلى الفور، تم الدفع بسيارتين إسعاف لمكان الواقعة، وتبين إصابة شخصين بكدمات وجروح متفرقة، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام.

كما ورد بلاغ آخر لمدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 67 طريق الشيخ سالم، جنوب البحر الأحمر مما أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين المستشفى، لتلقى العلاج تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.