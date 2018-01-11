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اختفاء أختام مجزر لحوم بالغربية

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 141
اختفاء أختام مجزر لحوم بالغربية


اختفت أختام وأصباع مجزر لحوم بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا، فى محافظة الغربية، اليوم الخميس، وسط ظروف غامضة.

كشف مصدر مسئول بمديرية الزراعة بالغربية عن اختفاء أختام وأصباغ اللحوم الخاصة بمجزر محلة مرحوم بعد أيام من صدور قرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابع لوزارة الزراعة بسحب جميع الأختام الحالية من المجازر واستبدالها بأختام أخري إلا أنهم فوجئوا باختفاء الأختام والأصباغ من المجزر.

وأضاف المصدر أن اختفاء هذه الأختام يعتبر كارثة خطيرة حيث انه من الممكن استخدامها في أعمال غير مشروعه عن طريق ذبح عجول ومواش غير مستوفاة لشروط الذبح وتكون مريضة أو مصابه بأي أمراض تمنع من ذبحها ويكون تناولها فيه خطورة على صحة المواطنين، وأن هذه الأختام تعطي الذبائح شرعيه واطمئنان للمواطن في الإقبال على شرائها ما يتسبب في أضرار صحية بالغة الخطورة.

 

 

 

 

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