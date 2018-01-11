الإسكندرية.. مواطن يُلقي محصل كهرباء من الدور التاسع

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قام مواطن بمنطقة باكوس فى محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، بإلقاء محصل كهرباء من الدور التاسع.

ورفضت شركة الكهرباء الإدلاء بأي تصريحات حول الواقعة، أو التأكيد على أن الأمر تم بسبب فاتورة الكهرباء من عدمه، كما تردد من أنباء عقب وقوع الحادث.

وكشف أحد المسئولين بالشركة عن أن المحصل يدعى "أشرف فرج" واعتاد خلال الأيام الأخيرة التهديد بالانتحار لمروره بظروف خاصة جعلت حالته النفسية غير مستقرة.

وكانت صفحة "اخبار العجمى واسكندرية" قد ذكرت في منشور لها على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن مصرع محصل الكهرباء يعود إلى إلقاءه من قبل أحد الأشخاص دون توضيح سبب الواقعة.

وتلقت الجهات المعنية بلاغا من مأمور ثان الرمل بسقوط شخص من أعلى العقار خلف 102 ش محطة السوق بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة للمواطن أشرف فرج كامل فرج مواليد 1971 محصل إيرادات بشركة توزيع كهرباء الإسكندرية ومقيم بخلف 72 شارع محطة السوق، وجار اتخاذ الإجراءات المتبعة من المحضر وتحريات إدارة البحث الجنائي، والعرض على النيابة.