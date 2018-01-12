ارتفاع حالات الغش بجامعة المنوفية إلي (287) طالبًا

قال رئيس جامعة المنوفية، الدكتور عوض الخولي، أن حالات الغش التي تم ضبطها بين الطلاب ارتفعت إلي حالة غش.

وأوضح الخولى، ضبط 287 حالة غش منذ بداية الامتحانات حتى أمس.

وأشار الخولى، إلى ضبط 123 حالة بكلية الحقوق، و63 حالة بكلية التجارة، و51 حالة بكلية التربية، و18 حالة بكلية الآداب، و8 حالات بكلية التربية النوعية بأشمون، و5 حالات بكلية الزراعة، و3 حالات بكلية هندسة منوف، وحالتين بكلية الهندسة بشبين، وحالة بكلية الحاسبات والمعلومات، وأخرى بكلية العلوم الطبية.

وأكد الخولى، أنه يجرى التعامل الفورى مع الحالات التى تضبط مع التشديد على عدم السماح لأى طالب بأن يخرق قوانين الجامعة، أو أن يتحصل على حق ليس له، وأن يتم التعامل مع الجميع وفق لوائح امتحانات الجامعة.