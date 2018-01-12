السيطرة على حريق هائل بمخزن بلاستيك فى الشرقية



سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، الجمعة، على حريق هائل بمخزن مخلفات بلاستيك مقام على مساحة 350 مترا.

تلقت الجهات المعنية اخطارًا يفيد بلاغا بنشوب حريق بمخزن بلاستيك مقام على مساحة، 350 مترا، ملك" ح م ع" 30 سنة تاجر بلاتسيك مقيم منشية رضوان، وأسفر الحريق عن إحتراق بعض مخلفات البلاستيك، ورجح صاحب المخزن أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائى.

وفى سياق متصل تمكنت الحماية من السيطرة على حريق بمنزل بناحية عزبة كركور مركز أبوكبير، وتبين نشوب الحريق بمحل بقالة ملحق بالمنزل وبسؤال صاحب المنزل رجح أن يكون الحريق بسبب ماسك كهربائى.