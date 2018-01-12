بني سويف.. مصرع شاب دهسًا تحت عجلات قطار



توفي شاب إثر دهسه تحت عجلات قطار بمزلقان قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطى، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن مستشفى ناصر المركزي استقبل "ياسر حسن أحمد"، 35 سنة، مقيم قرية الرياض مركز ناصر جثة هامدة؛ إثر سقوطه أسفل عجلات قطار الصعيد عند مزلقان قرية "أشمنت"، تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة للتحقيق، وفى حادث آخر لقي شاب مصرعه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببني سويف.

كانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارا من مستشفى بني سويف الجامعى بوصول "وليد عادل"، 22 سنة، من حى الرحبة جثة هامدة، إثر إصابته بجرح نافذ في البطن في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بحي الجزيرة المرتفعة بمدينة بنى سويف تم تحرير محضر بالواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجاني.