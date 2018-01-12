Responsive image

-5º

12
يناير

الجمعة

26º

12
يناير

الجمعة

 خبر عاجل
  • اشتباكات بين الشرطة التونسية ومتظاهرين بمدينة سليانة
     منذ 3 ساعة
  • السواحل الإيطالية تعلن انقاذ (264) مهاجر غير شرعى
     منذ 3 ساعة
  • أمريكا تمدد تخفيف العقوبات عن إيران
     منذ 3 ساعة
  • بني سويف.. مصرع شاب دهسًا تحت عجلات قطار
     منذ 3 ساعة
  • انتشار عسكري مكثف.. والطائرات الهليكوبتر تمشط وسط القاهرة بسبب زيارة "السيسي"
     منذ 3 ساعة
  • معتقلو "جوانتانامو" يقاضون "ترامب" بتهمة معاداة المسلمين
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:47 صباحاً


الظهر

12:02 مساءاً


العصر

2:54 مساءاً


المغرب

5:18 مساءاً


العشاء

6:48 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

بني سويف.. مصرع شاب دهسًا تحت عجلات قطار

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 196
بني سويف.. مصرع شاب دهسًا تحت عجلات قطار


توفي شاب إثر دهسه تحت عجلات قطار بمزلقان قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطى، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن مستشفى ناصر المركزي استقبل "ياسر حسن أحمد"، 35 سنة، مقيم قرية الرياض مركز ناصر جثة هامدة؛ إثر سقوطه أسفل عجلات قطار الصعيد عند مزلقان قرية "أشمنت"، تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة للتحقيق، وفى حادث آخر لقي شاب مصرعه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببني سويف.

كانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارا من مستشفى بني سويف الجامعى بوصول "وليد عادل"، 22 سنة، من حى الرحبة جثة هامدة، إثر إصابته بجرح نافذ في البطن في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بحي الجزيرة المرتفعة بمدينة بنى سويف تم تحرير محضر بالواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجاني.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers