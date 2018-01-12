النيابة العامة تأمر بضبط واحضار (40) عامل بصحة الشرقية



أمرت النيابة العامة بالشرقية، اليوم الجمعة، بضبط واحضار 40 عامل بصحة الزقازيق والقرين وأولاد صقر والإبراهيمية ومنيا القمح، من العاملين بالمستشفيات العامة لاتهامهم بالاستيلاء على عهدتهم من السولار.

وكان المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية قد قرر ضبط وإحضار 40 متهمًا من العاملين بمديرية الصحة بالشرقية لاستيلائهم على عهدتهم من السولار الخاص بحرق النفايات الطبية بالمخازن التابعة لمديرية الصحة بكمية تقدر بنحو مليون لتر سولار بقيمة تقدر بنحو 2 مليون جنيه وتنفيذ أوامر الضبط والإحضار على فترات زمنية .