إصابة (4) أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا





أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي أمام مركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، وتم نقل المصابين لمستشفى بنى مزار العام.

وتلقت الجهات المعنية اخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بحدوث تصادم بين سيارتين، ووقوع مصابين، على طريق رأس غارب.

بالانتقال تبين تصادم السيارة رقم 34974 ملاكي المنيا، قيادة أحمد محمد 32 عامًا، ويقيم بقرية القيس، وأخرى مجهولة فرت هاربة.

أسفر الحادث عن إصابة مستقلي السيارة الأولى وهم، يمني محمد 25 عامًا ربة منزل، أميره أحمد 32 عامًا، ربة منزل، محمد حسين 29 سنة حداد، ونجله مروان، عامين، بكسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.