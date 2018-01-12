Responsive image

-2º

13
يناير

السبت

26º

13
يناير

السبت

 خبر عاجل
  • إصابة 40 فلسطيني خلال مواجهات اليوم مع الاحتلال
     منذ 5 ساعة
  • غدًا..إعلان حظر التجوال في مدينة العريش
     منذ 5 ساعة
  • حكومة العسكري تقرر إحالة جرائم تعطيل الموصلات إلى محاكم "أمن الدولة"
     منذ 5 ساعة
  • إصابة 9 مواطنين إثر حادث سير بالبحيرة
     منذ 5 ساعة
  • ترامب: التفاوض بشأن الاتفاق النووي لن يكون مع #إيران وإنما مع الأوروبيين
     منذ 5 ساعة
  • واشنطن تدرج 14 كيانا وشخصية إيرانية على قائمة العقوبات
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:47 صباحاً


الظهر

12:02 مساءاً


العصر

2:54 مساءاً


المغرب

5:18 مساءاً


العشاء

6:48 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

إصابة (4) أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 233
إصابة (4) أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا


 
أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي أمام مركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، وتم نقل المصابين لمستشفى بنى مزار العام.

وتلقت الجهات المعنية اخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بحدوث تصادم بين سيارتين، ووقوع مصابين، على طريق رأس غارب.

بالانتقال تبين تصادم السيارة رقم 34974 ملاكي المنيا، قيادة أحمد محمد 32 عامًا، ويقيم بقرية القيس، وأخرى مجهولة فرت هاربة.

أسفر الحادث عن إصابة مستقلي السيارة الأولى وهم، يمني محمد 25 عامًا ربة منزل، أميره أحمد 32 عامًا، ربة منزل، محمد حسين 29 سنة حداد، ونجله مروان، عامين، بكسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers