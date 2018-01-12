المنيا.. إصابة شخصين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

أصيب شخصين بينهما طالب إثر تعدي أحد الأشخاص عليهما بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، بالضرب.

تلقت الجهات المعنية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنى مزار من مستشفى الشيخ فضل يفيد وصول "محمود.أ" 22 سنة مصابا بجرح طعنى بالبطن، و"على.ر" 8 سنوات" تلميذ مصابا برش خرطوش.



وبسؤال الأول اتهم "منتصر.ا" 20 سنة عاطل، و"أحمد.ن" 19 سنة عاطل، مقيمان بمدينة بنى مزار، بالتعدى عليه بالضرب بمطواة، وإصابته وإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزة الأول، ونتج عن ذلك إصابة التلميذ أثناء مروره عرضًا بمكان الحادث، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات جيرة سابقة.