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إصابة 40 فلسطيني خلال مواجهات اليوم مع الاحتلال

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 174
إصابة 40 فلسطيني خلال مواجهات اليوم مع الاحتلال

 


أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة ، اليوم الجمعة 12 ينايرن بإصابة ما لايقل عن 40 فلسطينيًا برصاص جيش الاحتلال الصهيوني خلال المواجهات التي اندلعت اليوم قرب الحدود بين القطاع والأراضي المحتلة . 

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اشرف القدرة في بيان ان "مجمل الاصابات في قطاع غزة برصاص قوات الاحتلال بلغ 41 اصابة" وتابع "معظم الاصابات كانت بالاعيرة النارية الحية المباشرة وواحدة بعيار مطاطي في الرأس وواحدة بقنبلة غاز في الكتف".

وبين ان "17 مواطنا اصيبوا في مواجهات (قرب نقطة نحال عوز العسكرية الاسرائيلية) شرق مدينة غزة، و15 بمواجهات شرق جباليا و3 في بيت حانون (شمال) و6 شرق خان يونس في جنوب القطاع".

واكد القدرة ان "الطواقم الطبية تعاملت مع 60 حالة ميدانية بالاختناق او الاغماء جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع".

وقد خرج المئات من الشبان الفلسطينيين ، اليوم، بعد صلاة الجمعة في تظاهرات احتجاجية  ضد قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني ، وحرقوا اطارات السيارات ورشقوا بالحجارة تجاه أبراج المراقبة العسكرية والعربات المدرعة الصهيونية.

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