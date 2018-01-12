إصابة 9 مواطنين إثر حادث سير بالبحيرة

أصيب 9 مواطنين ، مساء اليوم الجمعة ، بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين ميكروباص ودراجة بخارية على الطريق الزراعى أمام قرية أبو الجود بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وتقلت مديرية أمن البحيرة، إخطارا بالحادث، وكشفت التحريات أنه أثناء سير سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى وأمام قرية أبو الجود بمركز أبو حمص، فوجئ بخروج دراجة بخارية من أحد الطرق الجانبية، وعندما حاول تفاديها اصطدم بها وانقلب على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى أبو حمص وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.