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حماس تعلن رفضها المشاركة في اجتماع المجلس المركزي

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 70
حماس تعلن رفضها المشاركة في اجتماع المجلس المركزي


أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق،اليوم الجمعة، موقف الحركة من المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المقرر منتصف الشهر الجاري.

وعبر موسى أبو مرزوق، عن رفض حركته للمشاركة في هذا الاجتماع.


وقال أبو مرزوق في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "حماس أرادت اجتماع الإطار القيادي المؤقت، حماس تريد مشاركة الكل الفلسطيني بعيدا عن الاحتلال".

واستطرد: "حماس تريد رفع العقوبات عن قطاع غزة، حماس تريد حكومة وحدة وطنية، حماس تريد تطبيق قرارات اللجنة التحضيرية ببيروت، حماس تريد المشاركة التي تخدم شعبنا، حماس إعتذرت عن مشاركة لا فائدة منها".

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