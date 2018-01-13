سوهاج.. مشاجرة بالأسلحة تسفر عن إصابة 3 أشخاص



أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية فى أماكن متفرقة من الجسد، اليوم السبت، فى مشاجرة بناحية قرية أولاد عليو التابعة لمركز البلينا، فى محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلي مستشفي البلينا المركزي، وسوهاج الجامعي.

كانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بإصابة 3 أشخاص بدائرة مركز البلينا وتم نقلهم للمستشفى، تم الدفع بالقوات لمكان الواقعة وتم السيطرة على الموقف وفرض كردون أمنى.

تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام، وقادها العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية، والرائد وليد الفولى رئيس مباحث المركز، بوصول "أيوب . ا . ع 37 سنة"، بطلق نارى و"إسلام . ا 18 سنة" و"الطبلاوى . ع"، مصابين بطلقات متفرقة بالجسم وتم تحويل الأخير للمستشفى الجامعى.

تم فرض طوق أمني بالمنطقة، وتم الدفع بالقوات وجار عمل التحريات اللازمة للتوصل إلى مرتكب الواقعة وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.