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وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في برلين دعمًا للقدس

منذ 27 دقيقة
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وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في برلين دعمًا للقدس

 


نظم العشرات من المتضامنين مع القضية الفلسطينية ، مساء أمس الجمعة 12 يناير، وقفة احتجاجية أمام مبنى السفارة الأمريكية وسط العاصمة الألمانية برلين، تنديدًا بقرار  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،بشأن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني .

ورفع المشاركون في الوقفة ، الإعلام الفلسطينية والألمانية ،  كما رفعوا صورا للطفلة التميمي، داعين لحرية الأطفال المعتقلين داخل سجون الكيان الصهيوني .


والجدير بالذكر ، أن لجنة العمل الوطني أبناء فلسطين والأمة العربية والإسلامية في ألمانيا ومناصري القضية، قد دعت للاعتصام  بمنطقة بيراتشايد بلاتز بالعاصمة برلين، عصر اليوم السبت 13 يناير،  رفضًا لقرار ترامب .

 

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