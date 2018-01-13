وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في برلين دعمًا للقدس



نظم العشرات من المتضامنين مع القضية الفلسطينية ، مساء أمس الجمعة 12 يناير، وقفة احتجاجية أمام مبنى السفارة الأمريكية وسط العاصمة الألمانية برلين، تنديدًا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،بشأن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني .

ورفع المشاركون في الوقفة ، الإعلام الفلسطينية والألمانية ، كما رفعوا صورا للطفلة التميمي، داعين لحرية الأطفال المعتقلين داخل سجون الكيان الصهيوني .



والجدير بالذكر ، أن لجنة العمل الوطني أبناء فلسطين والأمة العربية والإسلامية في ألمانيا ومناصري القضية، قد دعت للاعتصام بمنطقة بيراتشايد بلاتز بالعاصمة برلين، عصر اليوم السبت 13 يناير، رفضًا لقرار ترامب .