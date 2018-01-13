ضبط (3) أشخاص استولوا على (3.5) مليون جنيه من أموال المواطنين



ألقت الجهات الأمنية، اليوم السبت، القبض على 3 أشخاص متهمين بالنصب على المواطنين فى أكثر من 3 ملايين جنيه، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.



البداية بتلقى قسم شرطة السلام بلاغا من عشرات المواطنين، أفادوا فيه تعرضهم لعملية نصب على يد أصحاب محلات ذهب، بعدما أوهموهم بتشغيل مشغولاتهم الذهبية معهم، مقابل ربح شهرى 5 % .



تبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغات، وأن المتهمين "إبراهيم ح" جواهرجى 63 سنة و"حسن ا" صاحب محل ذهب و"تامر ا" محامى نصبوا علي المواطنين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية ومشغولات ذهبية بدعوى تشغيلها في تجارة المشغولات الذهبية مقابل ربح شهري 5% وعدم التزامهم بتسديد الأرباح وتهربهم من إعادة أصل المبالغ المودعة طرفهم للمجني عليهم التى وصلت إلى .3.5 مليون جني، حيث تبين وجود 30 ضحية حرروا محاضر ضد المتهمين ، فتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التى تباشر التحقيق معهم.