فلسطين.. الاحتلال الصهيوني يبدأ في شق طريق استيطاني شمال الضفة

أفادت وسائل اعلامية, عن مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مراد شتيوى, فى شمال الضفة الغربية المحتلة إن آليات الاحتلال الصهيوني وجرافاتها شرعت فى شق طريق استيطانى ونصبت الخيام بالمنطقة بين بلدتى تل وفرعتا، تمهيدا لتوسيع البؤرة الاستيطانية "جلعاد " المقامة على أراضى قرية تل وجيت شمال الضفة.

وأكد شتيوى فى تصريح اليوم أن ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني مؤشر واضح على النزعة الاستيطانية التى تقودها حكومة اليمين المتطرفة، والتى نشطت مؤخرا بعد قرارات الادارة الامريكية التى أعطت الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال لمصادرة الاراضى والتوسع الاستيطانى وفرض وقائع عملية على الأرض والقضاء على حل الدولتين.

واضاف أن الاعتراف ببؤرة جلعاد وتوسعتها يأتى امتدادا لهجمة مسعورة فى جميع أنحاء الضفة الغربية تشمل شق طرق وبناء وحدات استيطانية جديدة بمجملها تهدف إلى القضاء على حلم الشعب الفلسطينى فى إقامة دولة متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة.

وكان وزير الدفاع الاسرائيلى افيجدور ليبرمان قد اعلن عقب مقتل احد المستوطنين قبل عدة ايام عن الاعتراف بالبؤرة الاستيطانية حفات جلعاد فرب نابلس واعطائها صفة مستوطنة رسمية.