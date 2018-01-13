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الشرقية.. مصرع شقيقتين خنقًا بسبب تسرب الغاز

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 113
الشرقية.. مصرع شقيقتين خنقًا بسبب تسرب الغاز

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، وفاة شقيقتين يقرية شلشلمون، بسبب تسريب الغاز أثناء قيامهما بالإستحمام، وتم إخطار نيابة منيا القمح برئاسة المستشار محمد المراكبى، رئيس النيابة، والمستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقت الجهات المعنية يفيد بلاغا من " محمد عبد السيد" مقيم شلشلمون، دائرة مركز منيا القمح، بوفاة طفلتيه " مرام" 5 سنوات و"فريدة" 4 سنوات، وأفاد الأب، أثناء قيام الطفلتين بالإستحمام تسرب الغاز من السخان وحدثت وفاتهما، ولا توجد شبهة جنائية، ولا يتهم أحد بالتسبب في الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 382 إداري مركز منيا القمح لسنة 2018، وجاري العرض علي النيابة العامة.

 

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