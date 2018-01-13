محافظة المنيا تبدء اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية

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بدأت محافظة المنيا، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الاعدادية للنصف الأول من العام الدراسى بكب مدارس محافظة المنيا.

وقال محمد عزب وكيل وزارة التعليم بالمنيا، إن الطلاب يؤدون اليوم امتحانات اللغة العربية فى 462 لجنة بما يساوى 96100 طالب وطالبة على مستوى المحافظة

وأضاف عزب، أن الامتحانات جاءت فى مستوى الطالب المتوسط ومن داخل المنهج الدراسى، وتم تشديد التأمين على اللجان بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا.

وأكد عزب، أن تم وضع أفراد أمن إدارى من السيدات لتفتيش الطالبات لمنع دخول المحمول وبعض الأجهزة الأخرى لمنع التسريب والغش داخل اللجان.